Coronavirus : clap de fin pour Metz handball, le championnat de France ne reprendra pas

La Ligue féminine de handball l’a annoncé ce vendredi, les championnats de D1 et D2 s’arrêtent là pour cause d’épidémie de coronavirus. Metz handball termine 1er ex aequo avec Brest, pas de titre de champion et les deux équipes joueront la Ligue des champions.