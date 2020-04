Coronavirus: Fin de la saison de handball. Le PSG champion de France, Chambéry 9 ème

La ligue nationale de handball a pris la décision ce mardi matin. A cause du Coronavirus, la fin de saison de la Starligue est annulée. Le PSG est sacré champion de France à huit journées de la fin du championnat. L'équipe de Chambéry termine 9 ème.

C'est le PSG qui jouera la Ligue des champions de handball la saison prochaine. Le Paris Saint-Germain sacré champion de France pour la 6 ème fois consécutive ce mardi matin suite à la décision de la Ligue Nationa, avec les montées de Cesson-Rennes et Limoges. à cause de l'épidémie de Coronavirus. Une décision conditionnée par l’impossibilité de prolonger les contrats au-delà du 30 juin.

Le Chambéry Savoie Mont-Blanc handball, finalement 9 ème, partagele communiqué de la ligue nationale sur son site internet et donne rendez-vous à ses supporters pour la reprise.

Classement final de la Starligue 2019-2020 - starligue

Après 18 journées de championnat, et alors qu'il en restait 8, les parisiens comptaient 6 points d'avance sur Nantes, 9 sur Nîmes, 13 sur Montpellier et 15 sur Toulouse.

Un goût d'inachevé...

Pour l'entraîneur de l'équipe de Chambéry, Erick Mathé, le sacre prématuré du PSG était indiscutable. Mais, du côté du Phare, cette saison tronquée laisse quelques regrets, notamment ceux d'avoir mal démarré et d'arriver vraiment en forme au moment où ça s'arrête.

"Le plus dommage, c'est de ne pas fêter dignement les départs de Yann GENTIL et Johannes MARESCOT avec les supporters. Copier

Autre décision importante de la ligue ce mardi, afin de ne léser personne, il n’y aura pas de relégation pour les lanternes rouges, Tremblay et Créteil. Le championnat passera donc, et de façon pérenne, de 14 à 16, avec les montées de Cesson-Rennes et Limoges.

La ligue espère faire démarrer la prochaine saison fin août ou début septembre.