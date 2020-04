Coronavirus : le basketteur Jérôme Sanchez, sa vie confinée loin des parquets

Formé à Bourg en Bresse, le basketteur Jérôme Sanchez est un habitué des parquets de l’élite française. Il a vécu deux montées en Pro A/Jeep ÉLITE avec Bourg et Boulazac. Installé en Dordogne depuis 2015, il est le plus ancien joueur du club périgourdin, reconnu pour sa pugnacité et sa vaillance. Capitain Sancho comme l’ont surnommé les supporters du club, n’attend qu’une chose : la reprise des compétitions.

Opéré puis confiné

Victime d'une blessure au dos, Jérôme Sanchez avait été opéré et avait manqué les deux derniers mois de compétition à la fin de l’année dernière, avant de se retrouver confiné en raison, cette fois, de l’épidémie de Coronavirus. Papa d’un petit garçon de 2 ans, Jérôme Sanchez profite de ce repos forcé pour passer du temps avec sa famille à Boulazac, regarder des séries et des documentaires sur Netflix et écouter Jimi Hendrix, Bob Marley (vidéo) et France Bleu pour garder le moral !