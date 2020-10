Coronavirus : le centre de formation de l'Orléans Loiret Basket fermé après six cas positifs

Après la découverte de six cas positifs au Covid-19 ce jeudi soir au sein du centre de formation, l'Orléans Loiret Basket annonce ce vendredi qu'il ferme son hébergement et annule tous les entraînements et matchs des U18 et Espoirs jusqu'au 12 octobre prochain.