Coronavirus - Le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball continue le championnat... au Puissance 4

Quand les matchs de handball se transforment en tournoi de Puissance 4 ! "Chambéry - Dunkerque" devait se jouer ce mercredi soir en championnat. C’était aussi l’affiche de la finale de la coupe de France en mai dernier (victoire de Chambéry - on ne s'en lasse pas !)

Ce mercredi soir, les Community Managers du club savoyard - ceux qui animent les réseaux sociaux - ont proposé à leurs homologues de Dunkerque de les défier au Puissance 4 virtuel, sur tous les réseaux sociaux.

Match à la même heure, le même jour de la rencontre de handball qui est reportée à cause de l'épidémie de Coronavirus. Chaque grille est publiée en temps réel sur les réseaux.

Une défaite 4 à 0 pour les Jaunes et Noirs, mais un sourire !

Humour en bandoulière, Thomas Fior le responsable de la communication du club a eu "la pression, trop de pression. Une erreur de jeton et tout a basculé. On va devoir changer de stratégie. On espère bien gagner les prochains."

Dunkerque s'impose 4 à 0. "On préfère perdre le Puissance 4 et gagner la Coupe de France ! " explique Thomas avec un brin d'ironie, tout en remerciant chaleureusement Dunkerque d'avoir accepté ce défi.

Les amoureux de handball frustrés ont pu suivre la rencontre en live sur les réseaux sociaux. Les fans n'en reviennent pas : "Vous êtes fous, on vous aime." Une valise de sourires qui fait du bien en cette période de confinement.

Pour Thomas Fior, la partie avait pour but de "rappeler qu'il y avait un match qui se serait joué à guichets fermés au Phare. Pour dire à nos supporters que malgré le confinement, on est vivants. On continue à animer notre passion."

On compte sur Erick Mathé le coach de Chambéry pour trouver des combinaisons gagnantes lors des futures escarmouches des gamers.

Prochain « match »le 1 er avril contre Ivry, à 20 h 30, avec Puissance 4 ou un autre jeu, à condition que le club d'Ivry accepte le challenge. Chambéry a décidé d'aller au bout du calendrier de la Starligue, même sans un ballon entre les mains.