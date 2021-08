Coronavirus : le match de basket entre la JALT Le Mans et Laval reporté

En raison du covid, le match de basket entre les Manceaux de la JALT et l'US Laval programmé ce 12 août 2021 est reporté

Les basketteurs de la JALT (NM2) devaient disputer leur premier match amical de la saison ce jeudi 12 août à 20 heures à la salle Patrice-Fresnais, au Mans, face à l'US Laval. On apprend cet après-midi le report du match, pour cause de covid. "L’US Laval nous a informés qu’un de ses joueurs est cas contact et, par conséquent, l’ensemble de l’équipe également", indique le service communication du club sarthois.

Le prochain match amical au programme de la JALT est un déplacement à Rezé, mardi 17 août.