Coronavirus: les basketteurs de Feurs demandent à être relégués la saison prochaine

Conséquence du coronavirus, pour des raisons économiques, le club de basket de Feurs des Enfants du Forez qui jouaient en National Un (3e division) cette saison, demandent dans un communiqué à être relégués et à repartir National 2 (4e division) la saison prochaine.

"Après avoir analysé tous ces paramètres et, pour ne pas affecter la pérennité de notre institution, nous avons décidé de ne pas nous réengager en NM1 mais de demander notre réintégration à l'échelon en-dessous savoir en NM2. [...] et de continuer à construire notre club autour d'un projet appelé "Pari 2024" impliquant bien sûr l'équipe fanion mais aussi tous les licenciés, les bénévoles, les proches du club et les partenaires. Notre club aura également un rôle sociétal à jouer sur la ville de Feurs. Le budget établi sera bien sûr en très net retrait par rapport à cette année mais ambitieux tout de même pour atteindre nos objectifs d'évolution du club en sa globalité. Cette décision n’est ni un renoncement ni un manque d’ambition de la part de l’équipe dirigeante, elle s’inscrit, alors que notre pays traverse une crise sans précèdent, dans une logique de sagesse et une volonté de replacer en tout humilité notre sport et notre association à leur juste place sociétale."

L'intégralité du communiqué des Enfants du Forez est à lire ici.

Avec un nouveau entraîneur

La nouvelle est tombée dès ce weekend. C'est Romain Tillon qui reprendra les rennes de l'équipe première la saison prochaine. Le club cherchait un remplaçant après le départ de Benjamin Avon en début d'année. Entre tems, la direction du club avait confié l’entraînement et le coaching de son équipe NM1 au tandem Timothée Michel et Loïc Quiblier.

Romain Tillon (37 ans) a joué sous les couleurs vertes de Feurs jusqu’en 2000, puis au CASE Basket (Pro B), à la Chorale de Roanne (Pro A), et à Saint-Chamond où il connait le montée en Pro B en mai 2015. Il a ensuite entraîné comme assistant-coach d’Alain Thinet, puis à Andrézieux puis au Beaujolais Basket (NM2).

"Fin stratège, connaissant bien le milieu du basket et également les Enfants du Forez, club qui l’a vu grandir, il a toutes les capacités pour faire franchir un nouveau pas à son club de cœur".

