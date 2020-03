Coronavirus : les basketteuses de Montpellier/Lattes privées de 1/4 de finale de l'Euroligue

Les basketteuses de Lattes/ Montpellier ne joueront pas les quarts de finale de l'Euroligue ce mercredi après midi ( 15h ) en Russie contre Ekaterinburg. En raison de l'épidémie de coronavirus, Moscou impose un isolement de 14 jours à tous les voyageurs en provenance de France classé pays à risque. Une mesure à laquelle les basketteuses ne pouvaient pas se plier. Le club a donc décidé la mort dans l'âme d'annuler le déplacement et a écrit à la FIBA (Fédération Internationale de Basket) pour expliquer sa décision.

Quid du match retour à Lattes dans une semaine ?

Franck Manna le président du BLMA espère que la FIBA sera clémente : "On est dans l'attente de la décision de la FIBA. Nous avons expliqué pourquoi nous renonçons à ce déplacement. C'est un cas de force majeure. Nous ne sommes pas les seuls à prendre une telle décision d'autres fédérations sont concernées. On a demandé un report du match ou au pire si la FIBA déclare ce match perdu pour nous qu'elle nous laisse au moins disputer le match retour le 18 mars sur notre parquet. Le club d'Ekaterinburg a de gros moyens et peut venir chez nous en toute sécurité avec son propre avion".

En attendant la décision de la FIBA, les basketteuses de Lattes/Montpellier se préparent à recevoir Villeneuve d'Asq ce samedi en championnat. Le match pourra se jouer devant moins de 1000 spectateurs.