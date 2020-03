Coronavirus : les championnats de basket annulés, quelles conséquences dans la Loire ?

Si la Ligue n'a pas encore décidé d'arrêter définitivement les saisons de Jeep Elite pour Roanne et de Pro B pour Saint-Chamond, la fédération vient d'annoncer la fin de tous ses championnats, notamment la LF2 pour Montbrison et la N1 pour Feurs et Andrézieux.