Coronavirus : les championnats de volley arrêtés, Nice et Mougins relégués !

Le comité directeur de la Ligue Nationale de Volley a voté ce vendredi l'arrêt définitif des championnats et la relégation d'une seule équipe en 2e division. Conséquence, le Nice Volley en Ligue A masculine et le club de Mougins en Ligue A féminine évolueront en Ligue B la saison prochaine.

Les clubs azuréens font les frais de la décision ce vendredi de la LNV (Ligue Nationale de Volley) d'arrêter définitivement les championnats de Ligue A et Ligue B en raison de la pandémie de coronavirus et d'acter une descente et une montée par division. Le Nice Volley en Ligue A masculine et Mougins en Ligue A féminine sont les deux clubs relégués et évolueront en 2e division la saison prochaine. Les deux clubs avaient pourtant l'espoir d'être maintenus alors que les clubs semblaient d'accords dans un premier temps pour geler les classement et valider le principe d'une saison sans montée ni descente.

"Une décision inique" réagit le président de Mougins qui saisit le CNOSF

Finalement à l'issue d'un vote ce vendredi les clubs ont préféré acter la principe d'une relégation et d'une promotion entre la 1re et la 2e division du volley français. Ce qui a provoqué une grande colère au sein du club de Mougins qui pouvait encore se maintenir mathématiquement si le championnat était allé au bout.

Le club fait donc savoir dans un communiqué qu'il allait saisir le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) pour "enclencher une procédure de conciliation". "Le MOM ne peut accepter cette injustice" peut-on lire dans ce communiqué partagé par le club sur page Facebook. "Je trouve cette décision totalement inique," réagit le président du club Frédéric Pastorello dans ce communiqué.

De son côté, le Nice Volley était déjà relégué en LAM au moment de l'arrêt du championnat. Son président, qui est également le président de la LNB, prend acte du résultat de ce vote.