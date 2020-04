Coronavirus - Nicolas Reveret, directeur de la Chorale de Roanne: "Certains vont droit au dépôt de bilan"

Comme tous les sports, le basket est à l'arrêt depuis le 17 mars. Et plus les jours passent, plus la reprise s'éloigne pour les championnats professionnel. La Ligue Nationale de Basket a créé trois groupes de travail, et se donne quinze jours pour décider de la reprise ou non de la saison.

A l'instar de son voisin l'Asvel, voilà plus de quinze jours que la Chorale de Roanne et son président Emmanuel Brochot militent pour la fin du championnat. Mais tous les clubs professionnels ne l'entendent pas de cette oreille. Pourtant, la situation devient urgente pour le directeur général du club roannais, actuel 16e de Jeep Élite (D1), Nicolas Reveret.

Ou en est l'équipe?

"La situation du basket français est un petit peu à l'image de la Chorale de Roanne. Dès l'annonce du gouvernement, nous avons pris des mesures de confinement pour protéger tous nos salariés. Les joueurs restent en contact quotidien avec le préparateur physique pour faire un minimum d'exercices. La majeure partie de nos joueurs est restée sur le territoire roannais même si certains joueurs étrangers ont souhaité regagner le continent américain. Pour les autres, je leur fais un point régulier sur Whatsapp."

A quand la reprise?

"Avec le président Emmanuel Brochot, nous demandons l'arrêt du championnat. Mais tous les clubs n'ont pas la même vision. Celui qui est capable de dire aujourd'hui et d'assumer que le championnat ne reprendra pas, je l'applaudirai mais il est très fort car la question reste en suspens. La stratégie de la Ligue est toujours de reprendre le championnat à la mi-mai. Car les enjeux financiers sont tels qu'on ne peut pas prendre de décision trop hâtive, et attendre de voir comment la situation évolue pour prendre la meilleure décision."

Si on continue le championnat dans ces conditions [...], je pense qu'il y en a qui vont tout droit au dépôt de bilan.

Quel sera l'avenir?

"Pour les clubs, il faut bien reconnaître que c'est compliqué de s'organiser. Tout va dépendre des décisions prises par la Fédération et la Ligue Nationale de Basket. Ce que je peux vous dire, c'est que si on continue le championnat dans ces conditions de confinement et avec personne dans les salles, économiquement je pense qu'il y en a qui vont aller tout droit au dépôt de bilan."

Les groupes de travail constitués par la LNB doivent rendre leurs conclusions le 22 ou 23 avril.