Coronavirus - Nos sportifs confinés : comment gérer la rééducation chez les blessés ?

Opéré du pied en novembre dernier à cause d'une rupture de plaque plantaire, l'arrière droit du Fenix Toulouse Handball Pierre Soudry est en pleine rééducation. A distance, il faut s'adapter.

En lien avec le préparateur physique

Pierre Soudry suit le programme fait par le préparateur physique du club : "J'ai une partie renforcement général, comme pour toute l'équipe, et une partie plus spécifique pour moi. C'est une organisation un peu particulière, on n'a pas trop l'habitude de fonctionner à distance mais j'échange pas mal avec le préparateur physique pour faire le point sur mon évolution. On avance petit à petit. Il est très disponible donc on n'est pas si isolé que ça."

Pierre Soudry : "Cela oblige à avoir de la discipline"

"Sans ce confinement, ça se serait passé complètement différemment. Avant d'être bloqué à la maison, je faisais ma rééducation deux fois par jour à la salle. C'est très différent. J'étais sur les mêmes créneaux que l'équipe même si j'étais en marge donc je voyais du monde. Là, ça m'oblige à avoir de la discipline, à bien m'organiser", poursuit Pierre Soudry.

Il s'est organisé à la maison avec femme et enfant : "Je réserve mon créneau de rééducation le matin, c'est quelque chose qu'on a mis en place à la maison. Il y a mon fils de trois ans et ma femme qui m'accompagnent pour quelques exercices, ça rend le truc un peu plus sympa."