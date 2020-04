Coronavirus : pas de reprise avant septembre pour la JDA en Elite

Pas de basket au Palais des sports de Dijon jusqu'en septembre 2020. La pandémie de coronavirus a eu raison - pour l'instant - du championnat Elite. Le Comité Directeur de la LNB, organisateur de la compétition, a tranché mercredi 15 avril 2020. La JDA, actuelle 3e du classement, va donc devoir prendre son mal en patience.

Stop ou encore ?

Pour autant, on ne connaît pas encore le dénouement de la saison: la LNB a mis en place des "groupes de travail" pour choisir entre un "arrêt définitif ou une reprise et une fin du championnat à partir de septembre". Soit on termine à l'automne, soit on repart à zéro.

Ces mêmes groupes doivent aussi engager une réflexion sur les "conséquences économiques de cette crise pour les clubs et la Ligue, et identifier les solutions et perspectives pour les saisons à venir". On en saura plus d'ici la fin du mois d'avril.

En attendant cette (lointaine) reprise, la JDA, comme d'autres acteurs du sport dijonnais, fait preuve de solidarité dans cette crise.