Coronavirus : troisième match consécutif reporté pour l'Usam Nîmes

Le match prévu à Dunkerque ce vendredi soir ne pourra pas se jouer pour cause de Coronavirus. Après Istres en championnat, puis Berlin en coupe d'Europe, c'est la troisième rencontre consécutive reportée pour la "green team".

Quentin Minel et ses coéquipiers devront encore patienter avant de retrouver les parquets

Encore un match reporté pour les handballeurs nîmois. La rencontre prévue à Dunkerque ce vendredi soir ne pourra pas se jouer pour cause de Coronavirus. Les Usamistes sont à l'arrêt complet toute la semaine en raison du nombre de cas de Covid-19 au sein de l'effectif et du staff. Lors des tests effectués la semaine dernière, sept joueurs du groupe professionnel, deux du centre de formation et deux membres du staff avaient été déclarés positifs. Une nouvelle batterie de tests est programmée en fin de semaine.

Après Istres en championnat, puis Berlin en coupe d'Europe, c'est la troisième rencontre consécutive reportée pour la "green team". Pour l'instant, le prochain match de l'Usam est programmé le 14 novembre au Parnasse contre le PSG.