Coronavirus : vers une reprise de la Jeep Elite et la Pro B de basket en septembre

Nouvelle conséquence du discours d'Emmanuel Macron lundi interdisant les grands événements jusqu'à la mi-juillet à cause du coronavirus, la Jeep Elite (D1) et la Pro B (D2) de basket n'iront pas à leur terme au 30 juin comme prévu, ni même début juillet comme cela a été évoqué. Beaucoup de joueurs étrangers ont déjà quitté le sol français, essentiellement des Américains, et les frontières restant fermées, la Ligue Nationale de basket a annoncé la nouvelle mercredi soir dans un communiqué.

"Les groupes de travail déjà à l'oeuvre et regroupant l'ensemble des parties prenantes au basket professionnel doivent à compter de ce jour se pencher sur les hypothèses de fin de saison 2019-2020 (arrêt définitif et dans quelles conditions, ou reprise et fin à partir de septembre)."

Trois groupes de travail déjà à pied d'oeuvre

Depuis plusieurs jours, trois groupes composés d’entraîneurs, de joueurs, de dirigeants et de représentants de la Ligue Nationale de basket ont été chargés de travailler sur les questions économiques, sportives et stratégiques. Parmi les hypothèses envisagées ressort la possibilité de fusionner la saison 2019-2020 avec la prochaine, explique Roger Paour, le président du Saint-Chamond Basket Vallée du Gier, membre du premier groupe de travail.

Il y a plusieurs scénarios dont celui de reprendre le championnat début septembre, en gardant le classement actuel et en enchaînant sur la saison suivante.

"Jouer au basket à huis clos n'est pas une finalité, et économiquement ce serait catastrophique. Il y a plusieurs scénarios dont celui de reprendre le championnat début septembre, en gardant le classement actuel et en enchaînant sur la saison suivante, ce qui assurait une étique sportive. Il faudra alors qu'on décide qui va monter et qui va descendre, si on passe la Jeep Elite à 16 clubs au lieu de 18 comme c'était prévu cette saison, quels clubs français jouent les coupes d'Europe et ou place-t-on la Leader Cup et la coupe de France."

Beaucoup de questions restent donc encore en suspens, que ce soit vis à vis des partenaires et des abonnés des clubs. La question des droits télé doit aussi être tranchée. Les groupes de travail rendront leurs conclusions le 22 avril. Le conseil d'administration devra alors se prononcer sur le scénario qui aura été choisi. "Mais nous devons aller vite, conclut Roger Paour, avec la nécessité de trouver le consensus le plus large possible."