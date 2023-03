Côte Basque Handball accueille un match de gala de D1 Féminine à Bayonne ce week-end

C'est un sacré coup de projecteur sur la pratique du hand féminin au Pays basque. Ce samedi 11 mars, le club de Côte Basque Handball co-organise la délocalisation d'une rencontre de Ligue Butagaz Énergie (la D1 Féminine) dans l'enceinte de la salle Lauga à Bayonne. Le choc opposera Mérignac au Paris 92 (et ses nombreuses internationales).

Et Jean-Pierre Guesnet, le président de Côte Basque, de le dire tout de suite : "Ce n’est absolument pas une opération économique. Toute la billetterie de cette rencontre revient à Mérignac, qui a pris en charge le déplacement et le montage technique, tandis que Côte Basque s’occupe de l’hospitalité." Alors pourquoi se donner autant de mal ? "Mérignac a un problème : leur salle est limitée à moins de 500 spectateurs, et ça a bien accroché avec le président lorsqu’ils sont venus affronter Bera Bera l’été dernier. Il ne faut pas toujours regarder sous le prisme du financier, même si on aurait bien besoin - les deux clubs – de cette recette. Mais c’est une formidable opportunité pour la promotion du handball au Pays basque."

"Un événement pour promouvoir le hand féminin"

Il est vrai que, mis à part deux rencontres de la sélection française féminine contre le Brésil en 2018 et Norvège en 2021, il faut remonter au début du 21e siècle pour trouver trace d'un événement hand en Labourd. C'était à l'occasion de la venue de la légende Jackson Richardson, avec son club de Pampelune alors européen, déjà à Bayonne. Cette idée (de délocaliser une rencontre de Mérignac ici au Pays basque) a émergé l'été dernier quand le MHB a affronté l'équipe de Bera Bera, de Saint-Sébastien sur ce terrain parquet de la Lauga. Sans aller jusqu'à vendre les 3.200 places du Palais des sports, l'idée est de créer une dynamique autour du hand féminin.

"Le haut-niveau génère des vocations. Il y aura énormément de jeunes, d’enfants, qui vont être présents. On a une offre club qui permet à tous ces licenciés de handball de la région de bénéficier de tarif avantageux pour assister à ce spectacle. Et pourquoi pas, parce qu’on est un club formateur 100% féminin, détecter dans les clubs environnements, des jeunes qui s’identifieront à ces grandes joueuses."

"On est sur une terre de rugby masculin. Être en capacité, demain, d’avoir une équipe professionnelle de handball, c’est un vrai challenge ! Donc toutes les actions sont bonnes à prendre. Ça permet d’avoir de la visibilité auprès des institutionnels… Le président de la Ligue Nationale de Handball descend de Paris, le président du Comité aussi. On crée un événement", termine le président de Côte Basque.

La course au maintien pour Côte Basque

Ce samedi de gala, c'est aussi l'occasion de faire venir un maximum de personnes à la salle Lauga pour encourager l'équipe de Côte basque handball qui ouvrira la soirée dans un match important pour la course au maintien. En effet, après avoir affronté les deux équipes en tête du classement, les joueuses rencontrent les Espoirs de Mérignac à l'occasion de la 19e journée de Nationale 1. À huit journées de la fin de la saison, un résultat est nécessaire pour les Labourdines qui se trouvent à la 10e place au classement (classement complet, ici )

"Chaque match à partir de maintenant est important, souligne Jean-Pierre Guesnet. Notamment parce qu'on va plus voyager que jouer à domicile. Et à ce niveau de la saison, une victoire ou une défaite permet de monter ou de descendre de trois places au classement, dans un sens comme dans l'autre."

Au programme :

18h : Côte basque Handball-Mérignac (19e journée de Nationale 1)

20h30 : Mérignac-Paris 92 (17e journée de Division 1)