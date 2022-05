Côte Basque Handball pas assuré de jouer en N1 l'an prochain, un des clubs supports se retire de l'entente

Après trois ans d'existence, l'entente Côte Basque Handball, qui repose, ou reposait, sur les clubs de l'Aviron Bayonnais Handball et de l'Anglet-Biarritz Olympique Handball, risque de ne pas pouvoir reprendre le chemin de la compétition. La faute au retrait, la 11 avril dernier, de l'Anglet-Biarritz Olympique Handball (ABOHB), qui évoquerait des raisons financières pour expliquer cette décision. Du côté de l'Aviron Bayonnais Handball, et du Côte Basque Handball, cette décision a du mal à passer.

Un délai de trois semaines

Le principal problème de ce retrait, qui désorganise la structure de l'entente, c'est le timing pour le moins serré. "Il faut trouver une solution de restructuration très rapidement, explique Caroline Legleu, présidente de l'Aviron Bayonnais Handball. La Commission d'Organisation des Compétitions va avoir besoin de savoir si on peut repartir pour une nouvelle saison ou pas." Très rapidement, c'est-à-dire pour la mi-juin. "Fort heureusement, la Fédération Française de Handball et la Ligue Nouvelle-Aquitaine nous aident pour trouver une solution, car le projet était cohérent en termes de maillage territorial et de performance sportive" rassure Jean-Pierre Guesnet, manager de Côte Basque Handball.

Je ne peux pas vous dire qu'il n'y a aucun de risque que le club disparaisse. - Caroline Legleu, présidente de l'Aviron Bayonnais Handball

Trois semaines de délai, donc, pour sauver un projet d'accès au haut niveau féminin. En effet, cette saison, l'équipe engagée en Nationale 1 féminine termine sur une belle 4e place, tandis que les filles de la Nationale 3 sont promues en Nationale 2. Ces deux équipes sont donc directement concernées, tout comme les U17 féminines. L'objectif est de sauver ces équipes, et de les maintenir à leur niveau actuel sous le nom Côte Basque Handball.

Plusieurs pistes de sortie de crise

La première conséquence du retrait de l'ABOHB, c'est la création de l'entité Côte Basque Handball. "Nous avons déposé des statuts, Côte Basque Handball devient un club autonome, avance Jean-Pierre Guesnet. Mais pour l'instant, c'est une coquille vide, nous devons attendre l'aval de la Fédération, qui doit vérifier que tout est en règle, et que nous ne "volons" pas d'équipe à l'Aviron Bayonnais Handball." Une indépendance prématurée, pour un club "qui avait de toute façon vocation à devenir une entité propre, nous ne pouvions pas nous reposer éternellement sur nos deux clubs confesse Caroline Legleu. Mais là, c'est un peu soudain."

Pour l'instant, la Fédération Française de handball travaille sur une solution temporaire de restructuration en coordination avec Côte Basque Handball et l'Aviron Bayonnais Handball, dernier club support de l'entente. "Et nous avons bon espoir que ça aboutisse, nous ne pouvons pas concevoir que cette équipe disparaisse purement et simplement" expriment de concert Caroline Legleu et Jean-Pierre Guesnet.

S'il y a quelque chose à retenir, c'est que tout le monde veut que ça fonctionne. - Caroline Legleu, présidente de l'Aviron Bayonnais Handball

Contactée par nos soins, la direction d'Anglet-Biarritz Olympique Handball n'a pas souhaité donner suite à nos sollicitations, et précise qu'elle fera "un communiqué de presse ultérieurement."