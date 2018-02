Orléans, France

Le meneur de jeu orléanais Loic Akono a subi un arrachement osseux du pouce gauche lors de la finale de la Leaders Cup contre Denain. Il a été opéré aujourd'hui, annonce l'OLB dans un communiqué. Son indisponibilité est estimée à 7 semaines.

Comme vous avez pu le voir. J’ai été opérer du pouce ce matin. Tout s’est bien passé. Maintenant place au repos et merci pour vos messages de soutien pic.twitter.com/XtTEPEGHma — Loic akono (@Loicak9) February 20, 2018

Remplacé par Malela Mutuale

Le club orléanais a donc engagé un pigiste médical pour les 7 prochaines semaines. Il s'agit de Malela Mutuale (1m90, 26 ans, JLF). Formé au Paris Levallois, il s'est ensuite engagé à Dijon (Pro A) avant un retour dans le club de la capitale, puis un passage au Havre. Mutuale a évolué par la suite en Pro B, à Aix Maurienne et à St Quentin. Bien connu de Thomas Drouot, qui l'a eu sous ses ordres, le club estime dans un communiqué "qu'il devrait rapidement s’intégrer au groupe, pour avoir déjà joué avec Marcellus Sommerville et Junior Mbida". L'entraîneur Germain Castano voit en Mutuale "le parfait complément d’Alex Abreu. Ses grosses qualités défensives et de percussions aideront l’équipe en l’absence de Loïc Akono".

Autre mauvaise nouvelle, Kadri Moendadze souffre d’une entorse du pouce. Il est arrêté jusqu’au 28 février. Après deux défaites consécutives contre Denain (Pro B et Leaders Cup), l'OLB va tenter de retrouver le chemin de la victoire lors du derby contre Blois, son dauphin au classement, le 2 mars prochain.