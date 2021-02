Coupe d'Europe : le Fleury Loiret Handball s'incline face à Braila et ne gagne toujours pas en 2021

Pas de miracles pour les Panthères face à Braila. Le Fleury Loiret Handball recevait les Roumaines du Dunarea Braila au Palais des sports d'Orléans ce dimanche après-midi pour la 5e journée de l'EHF Europeen League, la deuxième Coupe d'Europe de handball et s'est incliné 25-31. C'est la 11e défaite de suite pour Fleury toutes compétitions confondues. Les Panthères sont définitivement éliminées de la Coupe d'Europe.

Fleury jouera un dernier match en Coupe d'Europe le week-end prochain face à Siofok. © Radio France - Alexandre Frémont

Résumé du match

Les Panthères concèdent beaucoup trop de buts suite à des pertes de balles dans des phases d'attaque. Les Roumaines en profitent et enchaînent les buts. Pourtant, on ne sent pas une équipe de Braila largement supérieure sur le terrain, avec quelques maladresses également en phase offensive. La gardienne Fleuryssoise Gabriela Moreschi réalise plusieurs sauvetages en première période (9 parades sur 26 tirs) ce qui permet aux Panthères de rester au contact des Roumaines. Le score est de 12-17 à la mi-temps pour les Roumaines.

Il n'y a pas de vraie révolte en seconde période pour les Panthères. Les Roumaines prennent le jeu à leur compte, la gardienne bloque les quelques ballons que Fleury tente de faire rentrer. Braila ne mène que de 5 buts à moins de 10 minutes de la fin de la rencontre et on entrevoit une égalisation mais une nouvelle perte de balle fleuryssoise à la 25e minute permet aux Roumaines d'ajouter un nouveau but et de mener 23-29. Les Panthères ne trouvent finalement pas les ressources pour remonter au score et s'inclinent 25-31. Elles concèdent ainsi leur 11e défaite de rang et ne comptent toujours pas de victoires en 2021.

La tête à Nantes et aux play-downs

Les Panthères auront un dernier match à jouer en Coupe d'Europe face à Siofok le week-end du 20-21 février prochain et se tournera ensuite vers la Coupe de France et le quart de finale contre Nantes le 24 février. Il y aura enfin les play-downs à jouer pour Fleury pour sauver sa saison.