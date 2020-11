Coupe d'Europe de handball : "On a tout à gagner dans cette compétition", estime la capitaine de Fleury

Les joueuses du Fleury Loiret Handball font leur grand retour en Coupe d'Europe après quatre ans d'absence ! Elles font leur entrée dans la compétition ce dimanche après-midi. Les Panthères reçoivent les Suédoises de Höörs à 17 heures au Palais des Sports d'Orléans.

Et les Suédoises sont des adversaires de taille ! Les joueuses du H 65 Höörs HK ont déjà remporté la Challenge Cup en 2014, et sont pensionnaires de leur championnat national depuis 2011. Un challenge "excitant" pour la capitaine fleuryssoise, Alexandra Lacrabère.

C'est excitant de jouer face à une grande équipe. Ce sont des filles assez lourdes et je pense qu'on a plus de vivacité qu'elles. Mais il va falloir être costaud en défense et ne pas s'échapper. Il va aussi falloir courir plus qu'elles et les fatiguer.

Se révéler dans un championnat continental

L'internationale est consciente que les Suédoises partent favorites. "Mais nous, on a tout à gagner dans cette compétition, insiste Alexandra Lacrabère. On a juste à se faire plaisir et aller le plus loin possible dans cette compétition."

La capitaine assure qu'elle fera tout pour passer ce tour de la Coupe d'Europe. Et si les Panthères y arrivent, ça pourrait beaucoup peser dans le championnat français. "Si on bat les Suédoises, si on passe ce tour, cela voudra dire qu'on peut rivaliser avec énormément d'équipes françaises."

Pour le moment, rien n'est joué. Mais les joueuses de Fleury ont passé beaucoup de temps à examiner le jeu de leurs adversaires suédoises, grâce notamment à des vidéos.

Le choc des cultures

Les méthodes de jeu entre les deux équipes européennes sont très différentes, selon le coach des Panthères. Pour Christophe Cassan, c'est même un "choc des cultures".

Nos formes de jeu sont basées sur du duel, de la spontanéité et des relations à deux, ce qui ne correspond pas forcément au projet de jeu de la Suède. Elle défend plutôt en fille à fille, avec un jeu un peu plus direct, une grosse circulation de balle, et qui met du temps à préparer ses attaques. On verra quelle technique est la plus efficace !

En tout cas, à moins de 24 heures du coup d'envoi, le coach et la capitaine du Fleury Loiret Handball y croient. Ils espèrent "faire vivre au club des matchs de haut niveau sur la période de janvier-février." Si les Panthères se qualifient, elles accéderont aux phases de groupes qui débuteront en janvier prochain.

Le match de ce dimanche se jouera à huis clos, crise sanitaire oblige, mais sera commenté et retransmis en direct sur le site internet du Fleury Loiret Handball ainsi que sur leur page Facebook.