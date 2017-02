Coupe d’Europe de volley-ball : Qualification historique du GFCA pour les ¼ de finale

Ils l’ont fait ! Les volleyeurs du GFCA se sont qualifiés pour les ¼ de finale de la Confédération Européenne de Volley-ball. Vainqueurs à l’aller, ils ont remporté à Amriswil le set en or 15 points à 12. Ils affronteront au prochain tour les turcs de Fenerbahce.

Rien n’a été simple sur le parquet suisse d’Amriswil. Mais la qualification pour les ¼ de finale de la confédération européenne de volley-ball n’en est que plus belle, plus grande. Une qualification historique pour le GFCA après une soirée difficile. Le Gazelec a dû sortir le grand jeu pour obtenir ce ticket.

La victoire remportée 3 sets à 1 au Palatinu a permis aux ajacciens de disputer le set en or. Un dernier set en 15 points remporté par le GFCA. Les suisses d’Amriswil avaient promis l’enfer aux ajacciens. Mais cet enfer, les « diables rouges » l’ont bien appréhendé. « Ils ont pris tous les risques comme l’on s’y attendait. Nous avons subi dès l’entame du match » analysait Fred Ferrandez, l’entraineur ajaccien. « Dans un match compliqué, on a néanmoins les occasions pour conclure, mais occasions que nous laissons filer. Mais nous avons rendu une copie parfaite dans le set en or. C’est une grande satisfaction. Nous sommes ¼ de finalistes de la coupe d’Europe. On va maintenant jouer Fenerbahce, un cador européen ».

La soirée a été difficile à vivre pour les joueurs, les supporters, ainsi que pour le président Antoine Exiga, resté à Ajaccio. Mais le résultat est là, la joie immense. « Je me suis posé beaucoup de questions tout au long de cette soirée. Il fallait le faire, et le GFCA l’a fait. Le Gazelec a su éviter le piège ». « C’est un monstre européen, avec un passé, une histoire européenne. Cela sera très difficile. Mais nous aurons néanmoins un avantage, celui de recevoir au match retour. C’est un exploit que d’être arrivé à ce niveau de compétition. On rentre dans l’histoire ».

Les ajacciens jouent donc sur tous les tableaux. Après l'Europe, retour au championnat dès le week-end en attendant la finale de la coupe de france contre Nantes Rézé le 11 mars prochain à Clermont-Ferrand.