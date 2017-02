Coupe d'Europe EHF : le Brest Bretagne Handball affrontera Rostov en quart-de-finale

C'est sans doute le pire scénario. Les filles du Brest Bretagne Handball affronteront les Russes de Rostov, en quart-de-finale de Coupe d'Europe EHF. Le match aller se jouera à Brest.

Le BBH est fixé, et ces quarts-de-finale de Coupe d'Europe EHF s'annoncent costauds pour les Bretonnes. Les joueuses de Laurent Bezeau affronteront Rostov, un club très ambitieux. Les Russes ont été finalistes de cette coupe EHF en 2015, sorties de la Ligue des champions 2016 par le futur vainqueur.

Rostov, l'équipe qui monte en Russie

Rostov est emmenée cette saison par deux têtes bien connues : Siraba Dembélé, la capitaine de l'équipe de France, et sur le banc, Fred Bougeant, qui garde un mauvais souvenir de son dernier passage à l'Arena. Son ex-équipe de Fleury- les-Aubrais avait été sortie la saison dernière de la Coupe de France par le BBH alors en D2.

Le premier week-end de mars à l'Arena de Brest

Le match aller se jouera à l'Arena de Brest, le week-end des 4 et 5 mars et le retour le week-end des 11 et 12 mars en Russie.