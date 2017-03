Coupe d'Europe EHF : le Brest Bretagne Handball battu à l'Arena par les Russes de Rostov (26-21)

Brest s'est incliné pour la première fois en coupe d'Europe EHF, dans sa salle de l'Arena. Les Russes de Rostov-sur-le-Don sont venu l'emporter 26-21. Pour se qualifier, il faudra réaliser un vrai exploit en l'emportant de six buts au match retour, en Russie, le 11 mars (15 heures heure française)

Rostov, c'est du costaud. Entraîné par Fred Bougeant et emmené par l'internationale Siraba Dembélé, deux vieilles connaissances de LFH, le club russe est très ambitieux. Et le Brest Bretagne Handball savait qu'il se frottait à du sérieux dans ce quart de finale aller de la coupe d'Europe EHF. Sous les yeux du sélectionneur Olivier Krumbholz, le BBH n'a jamais mené dans ce match, mais il est resté au contact pendant les trois-quarts dans cette rencontre finalement perdue 26-21.

Pineau et Geiger portent Brest en première période

En première période, la défense et ses leaders offensives, ont permis au BBH de rester dans le match : 13-11 pour Rostov à la pause. Deux belles séquences sans but encaissé et de nombreux arrêts de Darleux ont fait que l'écart n'a jamais excédé quatre buts (7-11, 23e). En attaque, Brest a tenu grâce aux joueuses ayant déjà l'expérience de ces rendez-vous : les internationales Pineau et Geiger ont inscrit 8 des 11 buts brestois. Avec en plus, une belle adresse aux jets de 7 mètres (5/6).

Une grosse panne offensive en seconde période

La seconde période avait bien redémarré pour Brest qui avait pu recoller à 14-14 grâce à deux buts son ex-internationale Limal. Mais Rostov a fortement resserré l'étau devant son but, et gagné en discipline dans cette seconde période. Le BBH s'est retrouvé limité à un seul petit but entre la 34e et la 48e ! L'écart maximal a atteint sept buts (15-23, 48e), l'écart final sera de -5 (21-26) grâce à une série de quatre buts consécutifs inscrits à dix minutes du terme. Un moindre mal.

