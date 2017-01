Coupe d'Europe EHF : le Brest Bretagne Handball sauve le nul dans les dernières secondes en Hongrie

Le Brest Bretagne Handball a préservé sa place de leader et son invincibilité en coupe d'Europe EHF en faisant match nul 25-25 contre l'Alba Fehervar, en Hongrie. Maud-Eva Copy à égalisé à huit secondes de la fin.

Les handballeuses brestoises continuent leur sans faute en coupe d'Europe. Ce dimanche, le Brest Bretagne Handball a arraché le nul, 25-25, dans la salle de l'Alba Fehervar, en Hongrie. Ce n'est pas une victoire, mais c'est un bon résultat car le championnat hongrois est certainement le meilleur d'Europe.

Le BBH est toujours leader invaincu de sa poule de coupe EHF, a l'issue de la troisième journée. Seules les premières et deuxième passeront en quart de finale.

Les Brestoises ont compté jusqu'à cinq buts d'avance en première période, mais elles n'ont sauvé le nul que grâce au but égalisateur de Maud-Eva Copy, intervenu à huit secondes de la fin.

Laurent Bezeau : "La volonté de ne pas lâcher"

L'entraîneur Laurent Bezeau se contente du nul malgré l'avance de son équipe en première période. "Si, avant le match, on m'avait dit qu'on ferait nul ici, j'aurais signé tout de suite. Nous avons mené en première période, nous avons eu l'occasion de marquer notre territoire, mais c'est toujours plus compliqué de tenir à l'extérieur. En seconde période, on a fait preuve d'expérience, et je retiens notre état d'esprit. On s'est battu jusqu'au bout, avec la volonté de ne pas lâcher. Et j'espère que ce nul nous permettra de nous qualifier."

Brest pourrait arracher sa qualification pour les quart-de-finale dès dimanche prochain, à l'Arena, en cas de victoire contre ces mêmes Hongroises de l'Alba Fehvervar.