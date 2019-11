Coupe d'Europe : l'ESBF a tenu le choc chez les Danoises d'Odense

L'ESBF de Pauline Robert et Line Uno (maillots noir et blanc) a sérieusement fait douter les stars d'Odense dans leur salle danoise au 3e tour - aller de la Coupe EHF (10 novrembre 2019)

Besançon, France

Selon la formule consacrée, elles auraient évidemment signé tout de suite avant le match si on leur avait dit qu'elles allaient finalement perdre avec "seulement" 2 buts d'écart chez les Danoises d'Odense, une des toutes meilleures équipes européennes. Les handballeuses de Besançon ont effectivement été battues 25-23 ce dimanche après-midi au Danemark, lors du 3e tour aller de la Coupe EHF.

La qualification se jouera bien dans le "chaudron" du Palais des Sports de Besançon

Une "petite" défaite, au terme d'un grand match de l'ESBF qui a fait la course en tête durant les deux tiers de l'heure de jeu ! En menant même de 6 buts (7-13, 25 / 8-14, 27') puis encore de 4 unités à la mi-temps (10-14). Et aussi +4, toujours, à 10 minutes de la fin (17-21, 50') ! Avant d'encaisser un 5-0 de la part des Danoises qui, après avoir été complètement perdues, désorientées et énervées par le jeu des Bisontines décomplexées, ont réhaussé le rythme pour réussir au final à s'imposer sur le fil - et avec soulagement - 25-23...

Voilà qui promet en tous cas, un match retour décisif et "chaud bouillant" en vue de la qualification pour la Phase de Groupes (Top 16) de la Coupe EHF ! Rendez vous samedi prochain (16 novembre, 20h, en direct sur France Bleu Besançon) au Palais des Sports de Besançon pour les retrouvailles entre l'ESBF et Odense !