Coupe d’Europe : l'ESBF refroidie d’entrée par les Russes de Krasnodar

Défaite à domicile (26-23) des handballeuses de Besançon contre le Kuban Krasnodar, ce samedi. Logique et... frustrant pour l'ESBF qui a raté son entrée dans la Phase de Groupes de la Coupe EHF, à cause d'un catastrophique début de match face à des Russes plus habiles et roublardes que supérieures.

Besançon, France

Ils étaient venus, ils étaient tous là, encore, les fidèles supporters de l'ESBF ce samedi soir. 3.200 spectateurs qui avaient rempli le Palais des Sports de Besançon pour y assister à une troisième victoire en trois matchs à domicile de Coupe d'Europe cette saison des jeunes joueuses de Raphaëlle Tervel et Sandrine Mariot-Delerce.

Ç l'heure ! Retour de la coupe d'Europe au palais. L'enfer rouge de retour ce soir 20h pour affronter les russes de Krasnodar. 💪💪💪 #1ermatchdelannée#tousenrouge 🔴🔴🔴 #onfaitmonterlagressivité 👊👊👊 — TERVEL Raphaelle (@TERVELRaphaelle) January 5, 2019

Une euphorie européenne malheureusement vite douchée par la froide efficacité des Russes du Kuban Krasnodar. Les Bisontines se sont finalement inclinées 26-23 lors de ce premier match de la Phase de Groupes de la Coupe EHF, le Top 16 de la compétition avec quatre équipes par groupe. Logique et frustrant à la fois...

8-2 pour Krasnodar après quatorze minutes de jeu

Alice Lévêque et ses copines ont été menées au score durant toute la partie. La faute à une entame catastrophique (1-6, 11' puis 2-8, 14') où elles se sont particulièrement heurtées à la défense très compacte et athlétique des Russes – très roublardes également pour provoquer les coups de sifflets, à leur avantage, des deux arbitres roumaines – qui ont ensuite pu dérouler leur atout n° 1 : les montées de balle ultra rapides pour marquer en contre attaque... Au fil des minutes, l'ESBF a bien réussi à se remettre dans le match (8-10, 19' et même 12-13, 28'). Mais à la mi-temps, c'est toujours Krasnodar qui faisait la course en tête (12-14, 30').

Et comme le début de seconde période a lui aussi été raté par les Bisontines (14-20, 39' puis 15-21, 41'), leur folle course poursuite n'a, assez logiquement, pas pu se transformer en heureuse ''remontada''. Trop d'énergies gaspillées à courir après le score au final. Et forcément, moins de lucidité pour parvenir à faire les trembler les filets du but russe où la jeune gardienne Polina Kaplina (19 ans) – élue meilleure joueuse à son poste du dernier Mondial Juniors en 2018 - s'est offert une sympathique ligne de statistiques personnelles avec 16 arrêts, dont deux penalties !