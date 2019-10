Coupe d'Europe : l'ESBF se qualifie sans trembler finalement en Norvège

Besançon, France

Le score ne reflète pas du tout la très sérieuse prestation d'ensemble livrée par l'ESBF ce dimanche soir dans la Kongstenhallen de Fredrikstad, lors du 2e tour - retour de la Coupe EHF. Comme au match aller, à domicile, les handballeuses de Besançon se sont encore imposées avec 2 buts d'écart face aux Norvégiennes. Mais, autant la victoire étriquée (29-27), dimanche dernier, avait laissé beaucoup de monde sur sa faim après une seconde période un peu compliquée des Franc-Comtoises. Autant là, en terre scandinave, Alizée Frécon et ses copines ont maîtrisé les débats durant la totalité de l'heure de jeu pour l'emporter 31-29.

Jusqu'à +9 avant de gérer le score dans les 10 dernières minutes

Au cours de ce match décisif, abordé avec seulement 2 buts d'avance, les Bisontines ont ainsi parfaitement et sereinement géré la pression d'une élimination prématurée. Elles ont toujours été devant au tableau d'affichage (1-3, 6' / 4-8, 17' / 9-10, 25', 11-12-14, mi-temps) et très largement, même, grâce à un énorme coup d’accélérateur dès le début de la seconde période (13-19, 36'). Les filles de Raphaëlle Tervel et Sandrine Mariot-Delerce sont montées jusqu'à +9 (16-25, 46') avant de gérer les 10 dernières minutes (19-26, 50' / 23-27, 53', 25-30, 55' / 28-30, 58' / 28-31, 59') en opérant de nombreuses rotations "banc de touche / terrain" pour faire souffler les cadres et voir toutes les joueuses participer à cette belle qualification européenne au final.

Tirage au sort du 3e tour de la Coupe EHF, dès ce 22 octobre

Le prochain adversaire européen de l'ESBF sera connu dans moins de 48h : le tirage au sort du 3e tour de la Coupe EHF se déroulera, comme d'habitude, à Vienne (Autriche) au siège de la Fédération Européenne de Handball (EHF) et les matchs aller/retour sont programmés dès ces 9 (ou 10) et 16 (ou 17) novembre.