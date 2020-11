Coupe d'Europe : le Fleury Loiret Handball se qualifie pour la phase de groupes après sa victoire en Suède !

Le Fleury Loiret Handball s'est qualifié ce dimanche après-midi pour la phase de groupes de l'EHF l'Europeen League, la deuxième Coupe d'Europe de hand féminin après sa victoire face à Höörs HK H65, en Suède, au match retour du 3e tour qualificatif 28-24. À l'aller, elles se sont également imposées au Palais des Sports d'Orléans 29 à 26.

Résumé de la rencontre

En première période, les Panthères dominent et sont devant au score avant de se faire remonter. À la mi-temps, Fleury mène 11-12 face à des Suédoises très physiques.

Après six minutes de jeu en deuxième mi-temps, les Panthères enchaînent et mènent de quatre buts. Elles sont même à +5 à la 46e minute. Le club de Fleury Loiret Handball s'impose finalement 28-24 et participera à la phase de groupes de l'EHF Europeen League, qui se jouera en janvier et février prochain.

Place donc maintenant à la phase de groupes pour Fleury. Les Panthères disputeront trois matchs à domicile et trois à l'extérieur entre janvier et février 2021. Cette phase comporte quatre groupes de quatre équipes.

Il s'agit cette année de la 9e saison en coupe d'Europe pour les Panthères, avec 51 matches disputés au total, dont 14 en C1, la première Coupe d'Europe.