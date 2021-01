Coupe d'Europe : le Fleury Loiret Handball en course pour sa première victoire face à Siofok

C'est une petite montagne qui attend les Panthères de Fleury ce dimanche soir au Palais des sports d'Orléans. Elles affrontent les Hongroises de Siofok KC à 18h pour leur deuxième match de poule en EHF Europeen League. Il n'y aura toujours pas de public au Palais mais des tap-tap ont été installés sur les sièges, dans les gradins, pour remplir l'espace. Peut-être que ça suffira pour donner un peu d'énergie supplémentaire aux Panthères qui restent sur une mauvaise série depuis la reprise au début de ce mois de janvier.

Siofok KC en tête de son championnat en Hongrie

Après une première défaite la semaine dernière en Roumanie face à Braila, 29-27, les Fleuryssoises veulent faire mieux dans cette Coupe d'Europe mais ce ne sera pas facile contre cette équipe qui pointe à la première place du classement de son championnat en Hongrie avec 10 victoires en 13 rencontres. Mais il y a sans doute des failles dans cette formation, la preuve puisqu'en Coupe d'Europe, ces Hongroises ont fait match nul contre Krasnodar la semaine dernière, 28-28. "On se concentre essentiellement sur nous", affirme le coach Christophe Cassan sur France Bleu Orléans, "sur les joueuses qu'on peut et qu'on doit utiliser, ce sont des adaptations au quotidien".

En plus de la Coupe d'Europe, le championnat est plus exigent que jamais avec la phase aller qui se terminera exceptionnellement plus tôt cette année, avec le Covid, au bout de 13 rencontres de championnat. Il n'en reste donc plus que quatre, en comptant les deux matches en retard, aux joueuses de Christophe Cassan pour terminer dans le Top 8 et disputer les play-offs. "L'enchaînement des matches génèrent de la fatigue, autant physique que mentale donc on essaye d'avoir une vraie observation sur nos joueuses pour qu'elles soient au maximum de leur possession pour faire un match de haut-niveau", complète le coach fleuryssois.

Ne pas répéter les erreurs du match de Nantes

Pour espérer l'emporter face aux Hongroises, les Panthères vont surtout devoir gommer les erreurs commises lors du match de Nantes mercredi dernier (défaite 24-36). "Il faudra mettre plus d'activité, plus d'intention, de jeu collectif et de solidarité parce qu'on a été en-dessous de tout ce qui doit être mis en place pour pouvoir faire un match de haut-niveau", précise Christophe Cassan. Les joueuses le savent et donneront tout pour remporter une première victoire en Coupe d'Europe cette saison.

Pour le moment, les Panthères sont à la quatrième place du groupe D avec zéro point après sa défaite la semaine dernière alors que Siofok KC est deuxième après son match nul. Il reste également une interrogation sur les matches de poule qui opposeront Fleury à Krasnodar en février prochain. Le gouvernement a donné comme consigne aux personnes arrivant d'un pays hors de l'Union européenne sur le territoire français de s'isoler sept jours dans un lieu défini. Une réunion est prévue ce lundi à Paris pour savoir si les joueuses professionnelles sont soumises à cette consigne ou non.