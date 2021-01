Coupe d'Europe : le Fleury Loiret Handball sans défense face aux Hongroises de Siofok KC

Nouvelle défaite pour le Fleury Loiret Handball qui affrontait Siofok KC pour son deuxième match de Coupe d'Europe en EHF Europeen League ce dimanche après-midi. Les Panthères restent donc dernière au classement de la poule D et affrontera Kuban Krasnodar le 23 janvier prochain au Palais.

Deuxième défaite en deux matches pour le Fleury Loiret Handball en Coupe d'Europe. Les Panthères recevaient les Hongroises de Siofok KC pour leur deuxième match de Coupe d'Europe, en EHF Europeen League, au Palais des sports d'Orléans ce dimanche après-midi et se sont inclinées 24-35. Fleury occupe donc la dernière place au classement de la poule D après le match nul un peu plus tôt de Kuban Krasnodar et les Roumaines de Braila, 25-25.

Résumé du match

Les Hongroises prennent le contrôle du match dès le début de la première période avec de beaux mouvements collectifs qui finissent la plupart du temps au fond des filets. Mais les Fleuryssoises ne s'avouent pas vaincues à l'image d'Alexandra Lacrabère, la capitaine des Panthères, avec deux jets à 7 mètres transformés. La gardienne Gabriela Moreschi réalise deux arrêts de suite en début de première mi-temps mais ça ne suffit pas et les Panthères sont menées de 10 buts à la mi-temps, 10 à 20. L'ailière hongroise Simone Bohme termine avec 7 buts sur 7 tirs.

Mais malgré l'enchaînement de buts de la capitaine Lacrabère, 14 buts pour 19 tirs, de loin la meilleure marqueuse de la partie, et les arrêts encore déterminants de Moreschi, les Panthères subissent la loi des Hongroises et sont toujours menées de 10 points après 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Les Fleuryssoises tentent beaucoup, avec un total de 51 tirs mais seulement la moitié rentre au fond. Fleury s'incline donc de 11 buts, 24 à 35.

Prochain match crucial contre Bourg-de-Péage

Les Panthères se rendront ce mercredi, le 20 janvier prochain, à Bourg-de-Péage à 20h pour un match en retard de la 7e journée de Ligue Butagaz Energie. Il faudra gagner si Fleury veut terminer dans les 8 meilleures équipes du championnat et voir les play-offs.