Coupe d’Europe : le réveil tonique de l’ESBF contre les Norvégiennes de Larvik

L'ESBF a gagné le match à ne pas perdre pour continuer à croire aux ¼ de finale la Coupe EHF. Dans le duel des deux équipes qui avaient été battues lors des deux premières journées de la Phase de Groupes (poule C), les handballeuses bisontines ont superbement réagi contre Larvik, actuel 2e ex aequo du championnat de Norvège.

Tous au palais à 18h pour mettre le feu 🔥🔥🔥. Un seul obj: débloquer le compteur en coupe d'Europe. Pour ça, besoin d'un max de bruit et d'un max de monde !! #tousenrouge 💪👊💪👊💪👊🔴🔴🔴 — TERVEL Raphaelle (@TERVELRaphaelle) January 20, 2019

Large victoire, 32-25, ce dimanche soir dans un Palais des Sports de Besançon encore rempli de 3.000 fervents supporters !

Les Bisontines étaient menées 7-3 après douze minutes

Chloé Bouquet (meilleure marqueuse bisontine, encore, avec sept buts) et ses copines ont pourtant encore raté leur entame de match (3-7, 12'). Comme lors de leurs deux précédentes sorties européennes, face aux Russes de Krasnodar puis chez les Danoises de Viborg. Mais cette fois, après un temps mort salvateur posé par Raphaëlle Tervel et Sandrine Mariot-Delerce, la jeune troupe de l'ESBF a bien réussi à reprendre, définitivement, les commandes de la partie (9-8, 20' puis 14-10, 27').

Défense retrouvée devant une impériale Roxanne Frank dans les buts

Trois buts d'avance à la mi-temps (14-11) et dans la foulée, nouveaux coups d’accélérateur (16-11, 32' / 21-15, 41' / 23-16, 44' / 27-18, 49') ! La recette de ce réveil en fanfare, enfin, dans ce fameux Top 16 de la Coupe EHF ? Avant tout une défense retrouvée : agressive, compacte et mobile. Autrement dit, la marque de fabrique de l'ESBF ''version coach Tervel'' qui a ainsi permis à la talentueuse Roxanne Frank de briller encore un peu plus dans ses buts : 17 arrêts pour la jeune gardienne (21 ans depuis ce 14 janvier) !

Fin du match ! Après une entame de match difficile, les filles de l'ESBF ont parfaitement maîtrisé la rencontre ! 👉 ESBF 32 - 25 Larvik HK 🔴🔴 ! #EHFCup#Tousenrouge#ESBF#Besancon#Victoire — ESBF Handball (@ESBF_Handball) January 20, 2019

Et toutes les Bisontines, les cadres comme leurs jeunes ''doublures'', ont participé à la fête. Une constante rotation – pas superflue avec l'enchaînement des matchs tous les trois jours en janvier/février – des joueuses entre le terrain et le banc de touche qui ne s'est pas ressentie au tableau d'affichage (30-22, 56') avec encore un +8 à deux minutes du buzzer (32-24, 58') pour finalement s'imposer sur ce large et rassurant score de 32-25.

Confirmer à Larvik pour s'offrir un match décisif à Krasnodar

Après ses deux défaites contre des adversaires solides, mais surtout parce qu’elle avait balbutié son handball, l'ESBF s'est donc relancée à l'issue des matchs aller de la Phase de Groupes de la Coupe EHF et a quasiment condamné Larvik. Désormais 3e de la Poule C, Alizée Frécon (quatre buts et trois passes décisives encore ce dimanche) et sa bande sont toujours dans la course à la deuxième et dernière place qualificative pour les ¼ de finale : elles n'ont plus que deux points – l'équivalent d'une victoire – de retard sur Krasnodar (2e, après sa défaite ce samedi contre Viborg, le leader invincible qui recevra les Russes dès ce 27 janvier avec la qualification en point de mire en cas de quatrième succès en quatre journées)...

Mais chaque chose en son temps. Pour s'offrir en Russie, lors de la 5e et avant-dernière journée (3 février), un match encore décisif à jouer en vue de la qualification, les Bisontines doivent d'abord battre, de nouveau, Larvik. Et chez les Norvégiennes, cette fois, pour le match retour (4e journée) programmé ce samedi 26 janvier (18h30, en direct sur France Bleu Besançon) !