Coupe d'Europe : les handballeurs chambériens s'offrent une avance de 4 points face à Constanta

Belle entrée en matière pour les jaunes et noirs ! Les handballeurs de la Team Chambé ont battu ce samedi les Roumains de Constanta, 27 à 23 sur le parquet du Phare de Chambéry, devant environ 2000 spectateurs. Menant pendant tout le match face à une équipe agressive, ils s'offrent donc quatre points d'avance en vue du match retour du premier tour préliminaire de la Coupe d'Europe EHF.

Le butteur Benjamin Richert, particulièrement en forme, a offert 8 buts aux Chambériens, sur 11 tentatives. Le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball doit maintenant conserver son avance pour espérer passer les deux tours préliminaires, et atteindre les phases de poules. "On s'attend à un match retour encore bien plus compliqué là-bas avec l'ambiance assez hostile, donc ça va être cool à jouer", lâche l'arrière droit Alexandre Tritta.

Des retrouvailles avec la Coupe d'Europe... et une autre dimension pour la préparation des matchs, comme l'explique le coach Erick Mathé : "On a une sorte de part d'inconnu quand on joue, même si on avait vu des vidéos, ça reste des joueurs qu'on connait un peu moins que dans le championnat de France, donc ça nous sert d'expérience. Notre arbitrage est un peu moins permissif sur cette agressivité-là en championnat de France, donc ça permet de rencontrer d'autres styles d'oppositions."

Match retour face à Constanta en Roumanie le samedi 3 septembre. Les chambériens débuteront le championnat de Star League le 9 septembre.