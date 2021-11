Coupe d’Europe : sérieuse en Espagne, l’ESBF valide son ticket pour le Top 16 de l’European League

Les handballeuses de Besançon ont assuré au 3e tour retour de l’European League ce dimanche soir : victoire (30-24) chez les Espagnoles de l’Atlético Guardés, déjà battues de 11 buts au match aller. L’ESBF est officiellement qualifiée pour la Phase de Groupes (Top 16) en janvier et février 2022.

Sabrina Zazaï, Camille Aoustin, Audrey Dembélé (au centre) et toutes leurs copines de l'ESBF Handball au Palais des Sports de Besançon en novembre 2021

Et de 67 victoires, désormais, en 120 matchs de Coupe d’Europe pour l’ESBF depuis 1984 ! Ce dimanche soir, dans la petite salle de la Sangriña (deux petites tribunes latérales de quatre rangées et un petit gradin en bois derrière un but) remplie par 800 bouillants aficionados de l’Atlético Guardés, les handballeuses bisontines ont encore gagné face aux vices championnes d’Espagne 2021 !

Après le 34-23 du match aller en Franche-Comté, huit jours plus tôt : les joueuses de Sébastien Mizoule se sont imposées (30-24) au 3e tour retour de l’European League, sur les bords de l’Atlantique à la frontière avec le nord du Portugal où la patronne du jeu bisontin, Alizée Frécon-Demouge, n’avait pas fait le déplacement (ménagée pour consolider son douloureux tendon rotulien gauche qui l'avait déjà privée des quatre premiers matchs de la saison jusqu'à la mi-octobre)...

Une nouvelle large victoire malgré, quand même, un début de match compliqué où les Bisontines étaient menées 5-1 après 9 minutes de jeu, mais plus que 16-15 à la mi-temps...

La 21e campagne continentale de l'ESBF (6e, à un point du Top 5 en D1/LBE avant la reprise du championnat de France le 5 janvier prochain) va donc se poursuivre en 2022 dans la fameuse Phase de Groupes de l’European League qui réunira les 16 meilleures équipes de la ’’petite sœur’’ de la Ligue des Champions !

Les 16 qualifiés pour la Phase de Groupes de l'European League 2021-2022

Minaur Baia Mare (Roumanie)

(Roumanie) Ramnicu Valcea (Roumanie)

(Roumanie) Magura Cisnadie (Roumanie)

(Roumanie) Nantes (France)

(France) Chambray-Touraine (France)

(France) ESBF/ Besançon (France)

(France) Mosonmagyarovari (Hongrie)

(Hongrie) Váci (Hongrie)

(Hongrie) Viborg (Danemark)

(Danemark) Herning-Ikast (Danemark)

(Danemark) Storhamar (Norvège)

(Norvège) Sola (Norvège)

(Norvège) Lada Togliatti (Russie)

(Russie) Lokomotiva Zagreb (Croatie)

(Croatie) Zaglebie Lubin (Pologne)

(Pologne) Bietigheim (Allemagne)

Le tirage au sort des quatre groupes (de quatre équipes) se déroulera ce jeudi 25 novembre. Les matchs (aller-retour, soit 6 journées par Groupe) se joueront chaque week end du 8 janvier au 20 février 2022.

En attendant, après leur retour –bus puis avion via Porto et Bâle-Mulhouse– au départ très matinal d’Espagne (4h du matin ce lundi), les Bisontines vont profiter d’une grosse semaine de vacances avant de reprendre l’entraînement ce 2 décembre… Hormis les internationales, Lucie Granier (France), Sakura Hauge (Japon), Aleksandra Rosiak et Natalia Nosek (Pologne) déjà parties rejoindre leurs sélections nationales respectives en stage de préparation pour le Mondial 2021 (1er au 19 décembre) en… Espagne.