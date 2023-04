Coupe de France : Antonela Fortuna (capitaine des Béziers Angels) vise un second sacre d'affilée

Renversantes en demi-finale, dans un match au scénario fou face à Nantes, les volleyeuses de Béziers se sont offerts le droit de rêver : "on est trop contentes d'êtres arrivées en finale, parce qu'on a battu des grandes équipes pour en arriver là", explique la souriante Antonela Fortuna. "Maintenant, on espère, on a beaucoup d'énergie, et on a envie de jouer cette finale et de la gagner".

Une finale que la capitaine argentine a remporté, la saison dernière, déjà face au RC Cannes, mais avec le Cannet Voléro. Et qu'elle aborde donc sans trop de pression : "à chaque match que l'on joue, chaque tournoi, on apprend un peu à gérer la pression, mais c'est vrai qu'on en ressent toujours. C'est aussi pour ça que l'on joue au volley et que l'on aime ce sport, parce que l'on ressent de l'adrénaline. Toutes les finales sont différentes, mais elles t'en procurent toujours, et c'est ce qui te donne l'envie de gagner".

Et c'est justement pour ça que la sud-américaine a rejoint l'Hérault, pour continuer de glaner des titres et pour offrir au club et à la ville de Béziers un premier sacre dans cette compétition, après deux rendez-vous manqués en 2017 et 2018.

Car celle qui a participé aux derniers Jeux-Olympiques de Tokyo vit pour ça, depuis son arrivée en France en 2019, et même depuis ses débuts dans le volley-ball, elle qui a vu le jour dans une petite ville située au nord de Rosario et à l'est de Cordoba : "Quand on est petite, bien sûr, on a toujours des envies et des rêves : d'être pro, de jouer dans des bons clubs comme ici à Béziers, et de disputer des matchs importants (...) Avoir la possibilité de jouer des finales, c'est ce que veulent les joueuses professionnelles. Je pense qu'on a vraiment la possibilité de faire un bon match et de ramener la coupe", ajoute l'internationale.

Seulement, si Antonela Fortuna affiche beaucoup de calme et de sérénité, elle montre aussi une certaine humilité au moment de défier l'actuel huitième de la saison régulière, à une journée de la fin : "Même si on les a battues deux fois, cette saison, les finales sont différentes. C'est une belle équipe, qui fait de belles choses et qui a déjà joué la finale de la Coupe de France, l'année dernière. Ce ne sera pas facile".