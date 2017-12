Ce dimanche 17 heures, Gentilly affichera complet pour le 1/16es de finale de la Coupe de France entre le Grand Nancy Handball Métropole et le PSG. Une affiche de rêve pour les joueurs nancéiens et leur public qui devraient voir à l'oeuvre l’armada parisienne au complet.

Nancy, France

En héritant du PSG (Starligue, Division 1), le Grand Nancy Métropole Handball (Proligue, Division 2) et ses supporters ne pouvaient rêver mieux comme affiche pour ces 1/16es de finale de la Coupe de France. À cette occasion, Gentilly fera le plein ce dimanche (17h00) et devrait voir à l’œuvre toutes les stars de la formation parisienne : Nikola Karabatic de retour de suspension après l’affaire des paris liés au match truqué, Thierry Omeyer, Luc Abalo, Daniel Narcisse. Rien de mieux pour l’image du Handball !

Face à de tels champions, le Grand Nancy Métropole Handball tentera de s’opposer avec ses moyens. Pour résister à la tornade PSG, le capitaine Yann Ducreux et ses partenaires vont devoir en priorité serrer les rangs en défense, un domaine dans lequel ils sont en difficulté :

Pour éviter de prendre la foudre, il faudra jouer tout à fond. Nous devrons nous servir de ce que nous avions fait il y a deux ans en étant en sur régime. Il faut éviter de trop les regarder et surtout de trop les respecter même si de toute façon, nous sommes conscients que les joueurs qui composent cette équipe ne font pas le même sport que nous. Il faut donc en profiter car ce n’est pas donné à tout le monde de jouer ce genre de match.»

Le capitaine Yann Ducreux et ses partenaires s'attendent à souffrir contre le PSG - @CSPHOTOS

Un sentiment partagé par le public qui s’est rué sur les places : «je me suis empressé de me procurer les billets pour y emmener mes deux fils avec qui nous suivons régulièrement le GNMHB. J’ai senti un certain engouement qui montre que Nancy est aussi une ville de handball, souligne Charles.»

