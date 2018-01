Vainqueurs des équipes d'Aix-Maurtienne et de Fos-sur-Mer aux tours précédents, les basketteurs du SVBD reçoivent, ce mardi soir, Cholet. Ce match de 16 e de finale de la Coupe de France s'annonce très compliqué pour les Drômois mais très stimulant.

Cholet, une institution dans le basket français

L'équipe du Saint-Vallier Basket Drôme. - SVBD

"C'est une fierté d'en arriver là et de recevoir Cholet" explique Patrice Péricard, le président du Saint-Vallier Basket Drôme. "Il a fallu battre deux équipes de Pro B en Coupe de France pour recevoir Cholet et c'est ce qu'on voulait, faire un match de gala et faire plaisir à tous nos supporters".

Ce mardi soir, à 20h, au complexe des deux rives, les joueurs du SVBD vont affronter Cholet. Les Drômois, leaders de Nationale 1, vont se frotter à ce club qui évolue en Pro A, deux divisions au dessus, une institution dans le basket français. Habitués à la Coupe de France, les Choletais l'ont déjà remporté deux fois en 1998 et 1999. Ils ne viennent pas à Saint-Vallier pour rigoler.

"Les joueurs de Cholet sont là depuis dimanche, ils ne viennent pas en touristes"

"Les joueurs de Saint-Vallier vont tous vouloir se montrer, il va y'avoir du joli jeu ce mardi soir, du spectacle" promet Patrice Péricard. "C'est une fierté de jouer contre Cholet mais c'est le genre de match qui peut faire peur, deux divisions d'écart ça se sent vite, j’espère qu'il n'y aura pas de défaite cuisante et de démobilisation du côté de Saint-Vallier parce qu'en ce moment la dynamique est très bonne en Nationale 1".

Patrice Péricard, le président du SVBD. Copier

Objectif de Saint-Vallier : la montée en Pro B

"Ce match contre Cholet c'est sans pression, notre objectif c'est le championnat" insiste le président du SVBD.

"On a un parcours exceptionnel cette année !"

"Notre ambition est claire, c'est finir premier de Nationale 1 et monter directement en pro B, on attend ça depuis trois ans" insiste Patrice Péricard. Avec seize victoires en dix-huit matchs (défaites à Boulogne-sur-mer et Saint-Quentin), le SVBD est bien parti pour atteindre son objectif.

Patrice Péricard, le président du SVBD. Copier

Prochain match en Nationale 1 : samedi 27 janvier, à 20h, les basketteurs de Saint-Vallier reçoivent Andrézieux.