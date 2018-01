Grosse ambiance ce mardi soir au complexe des Deux Rives à Saint-Vallier dans la Drôme. Près de 2.500 spectateurs ont assisté à la rencontre entre les basketteurs de Saint-Vallier et ceux de Cholet.

"Match exceptionnel de combat"

Victoire, ce mardi soir, du SVBD sur Cholet au complexe des Deux Rives dans la Drôme. - SVBD

Les Drômois qui évoluent en Nationale 1 sont venus à bout du club historique de Cholet qui évolue deux divisions au dessus, en Pro A. Saint-Vallier s'est imposé 78 à 76. "On s'est imposé en défense, notre équipe a été une équipe de guerriers, je suis très heureux pour nos joueurs qui ont fait un match exceptionnel" explique avec beaucoup de fierté le président du SVBD, Patrice Péricard.

"Cholet nous a pris de haut et derrière nos joueurs ont fait un match exceptionnel"

"La salle était en ébullition avec près de 2.500 personnes et une ferveur incroyable, c'est certain que tout le monde est content et on a tous bien dormi" raconte le président du club drômois".

Patrice Péricard, président du SVBD, est très fier de ses joueurs. Copier

Une première qualification en 8e de finale

Près de 2.500 spectateurs, ce mardi soir, au complexe des Deux Rives à Saint-Vallier dans la Drôme. - SVBD

C'est la troisième fois de son histoire que le SVBD élimine un club de Pro A, après Roanne en 2006 et Dijon en 2012 mais c'est la première fois que le SVBD se qualifie pour les 8e de finale de la coupe de France.

"Le prochain tour c'est que du bonus, c'est la première fois qu'on va aussi loin en coupe de France" explique Patrice Péricard. Le tirage au sort des 8e de finale de la coupe de France aura lieu dimanche prochain.

Les basketteurs de Saint-Vallier, leaders de Nationale 1, doivent vite se concentrer à nouveau sur le championnat. Ils visent la première place du championnat et la montée en Pro B. Ce samedi, ils recevront Andrézieux.