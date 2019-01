Coupe de France de basket : Boulazac bat Poitiers et se qualifie pour les 8e de finale

Le Boulazac Basket Dordogne s'est imposé face à Poitiers ce mardi 29 janvier (76-100) et décroche son billet pour les 8e de finale de la Coupe de France de basket.

Tout sourit au Boulazac Basket Dordogne. Les réussites se succèdent en championnat de Jeep Elite et le BBD vient de décrocher sa place en huitième de finale de la Coupe de France de basket en battant Poitiers, club de Pro B. Les hommes de Thomas Andrieux se sont imposés 76 à 100 ce mardi 29 janvier sur le parquet poitevin. Les Boulazacois n'ont pas eu besoin de beaucoup forcer pour s'imposer.

30 points d'écart à la mi-temps

L'effectif poitevin amputé de quatre de ses joueurs a rapidement été dominé dans la première partie du match. A la mi-temps, le BBD avait 30 points d'avance sur son adversaire (31-61). Les Poitevins sont restés combatifs en deuxième et dernière partie de la rencontre mais Jérôme Sanchez et ses coéquipiers ont fait preuve de sagesse.

"Le pourcentage d'adresse est de 45% sur les paniers à trois points. Les garçons sont restés sérieux. J'ai aussi essayé de faire souffler les joueurs-cadres et on a pu donner du temps de jeu aux jeunes et cela c'est intéressant," a réagi Thomas Andrieux à l'issue du match.

Prochain adversaire : Le Mans

La prochaine étape sera plus corsée pour le BBD qui devra affronter Le Mans sur son parquet. La rencontre est programmée le mercredi 13 février.