Coupe de France de basket : l'Élan Béarnais face à Monaco pour défendre son titre

L'Élan Béarnais, tenant du titre de la Coupe de France, retrouve Trélazé où la saison dernière il avait battu Fos-sur-Mer (93-72) et Gravelines (88-85) pour se hisser en finale à Bercy. Cette saison, la route va nettement s'élever dès le quart de finale puisqu'il faudra écarter l'AS Monaco, ce samedi à 18 heures. Dans une position délicate en championnat, 17e et avant-dernier, l'Élan Béarnais peut profiter de ce week-end pour se changer les idées et possiblement lancer une dynamique avant une fin de saison décisive. En face, la Roca Team, sera juste de retour d'un déplacement d'EuroLigue, à Bologne et enchainera dès mardi un match de championnat. La question se pose de la présence ou non de Mike James, suspendu ces derniers jours par Monaco pour "violation des règles internes du Club".

ⓘ Publicité

Élan Béarnais / AS Monaco, quart de finale de la Coupe de France, à vivre en intégralité ce samedi dès 18 heures à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

loading