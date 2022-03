Coupe de France de basket : l'Élan Béarnais sort Gravelines et file en finale (88-85)

C'est un Élan Béarnais appliqué, serein, à son affaire et devant tout le match qui a battu Gravelines-Dunkerque, 88-85, ce dimanche en demi-finale de la Coupe de France de basket à l'Arena Loire de Trélazé. C'est la première fois depuis 2007, et le titre en Coupe de France de l'Élan, que les Vert et Blanc se qualifient pour la finale. Sur le premier et le deuxième quart temps, les pivots de l'Élan, Vitalis Chikoko et Hamady Ndiaye ont fait beaucoup de mal au BCM. En difficulté à l'adresse, les Palois ont retrouvé de la réussite à longue distance lors du troisième quart temps pour creuser l'écart (43-37 à la pause, 74-57 après 30 minutes), comme ils l'avaient fait la veille en quart de finale face à Fos-sur-Mer (93-72). Gregor Hrovat termine meilleur scoreur palois avec 19 points. Dans l'autre demi-finale, le Strasbourg de Léo Cavalière a pris le meilleur sur Monaco, 86-73 après prolongation. La finale entre l'Élan Béarnais et la SIG aura lieu le 23 avril prochain à 17 heures à l'AccorHotels Arena de Paris.

