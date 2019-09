Coupe de France de basket : le Limoges CSP écarte Pau-Orthez de sa route et file en quart de finale

Limoges, France

Et un Clasico de plus dans l'escarcelle du Limoges CSP ! Les joueurs d'Alfred Julbe ont dominé ceux de Pau Orthez mardi soir à Beaublanc. Un match du tour préliminaire de la coupe de France de basket remporté 98 à 95. Une rencontre lors de laquelle trois joueurs ont particulièrement brillé. Le meneur Semaj Christon (20 points, 4 passes, 4 interceptions, 22 d'évaluation), l'ailier Marcus Ginyard (16 points, 7 rebonds, 21 d'évaluation) et l'intérieur Brian Conklin (28 points, 9 fautes provoquées, 21 d'évaluation).

Une fin de match qui aurait pu tout gâcher

Le capitaine a été d'autant plus important que les deux pivots, blessés, manquaient à l'appel. En l'absence de Jerry Boutsiele et Atoumane Diagne, Brian Conklin a plus que fait le boulot. Une part importante dans ce succès si précieux aux yeux des supporteurs. Et pourtant, il aurait pu échapper à la bande à Julbe. La faute à 2 dernières minutes très mal maîtrisées.

Chacun a fait un super travail - Alfred Julbe

Alors que Limoges a eu jusqu'à 18 points d'avance en 2e mi-temps, les Palois ont eu un tir pour arracher la prolongation. Mais c'est bien le Limoges CSP qui valide son billet pour les quarts de finale. Et c'est bien l'essentiel avant d'aller défier l'ASVEL à l'Astroballe dimanche (16h), pour la 1ère journée du championnat de France.