Coupe de France de basket : Roanne (Pro B) va se jauger face à Antibes (Pro A)

Opération Coupe de France ce vendredi soir pour la Chorale qui reçoit les Sharks d'Antibes à la Halle Vacheresse en 8e de finale (20h) sans oublier que cette compétition n'est pas un objectif du club.

Les basketteurs roannais n'ont plus remporté la compétition depuis 1964 et pour y parvenir ils devront se défaire d'une équipe de Pro A et d'abord pour décrocher leur billet pour les quarts de finale. La Chorale est 12e de son championnat, les Antibois 15e et pour chaque équipe la Coupe de France n'est sans doute pas la priorité mais ce sont bien les joueurs de la Cote d'Azur qui auront la pression de devoir faire respecter la hiérarchie. Pour les Roannais, cette compétition représente un bonus, l'occasion aussi de se mesurer à une formation de l'élite pour Maxime Boire, l'entraineur adjoint de la Chorale : "Ca va être un bon match pour nous. on sort d'une période délicate. On a retrouvé le chemin du succès mardi soir contre Saint-Quentin et on prend ce match de Coupe de France comme un match sans enjeu où doit prendre du plaisir et essayer d'en donner à nos supporters. Il est toujours intéressant de se mesurer à l'échelon supérieur. Nos joueurs seront motivés et on espère montrer un beau visage. On n'a pas de pression particulière car la Coupe de France ne fait pas partie de nos objectifs. Ca peut être une belle épopée, une belle parenthèse. Notre premier objectif reste le championnat".