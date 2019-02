Coupe de France de Handball : Chambéry s'impose face à Saint Raphaël (33-31)

Chambéry, France

Les joueurs du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball se sont imposés face à Saint Raphaël en Coupe de France. Score final : 33 à 31. Une victoire qui leur permet d'accéder aux quarts de finale.

Une première mi-temps largement dominée par Chambéry

En première période, les Varois enchaînent les erreurs et les cartons jaunes ce qui profite à Chambéry. Les savoyards se montrent très offensifs, énergiques et multiplient les effets de style dans leur jeu, à l'image de Johannes Marescot et Alexandre Tritta, meilleurs buteurs savoyards en première mi-temps (4 buts chacun)

En milieu de première période, le gardien de Saint Raphaël s'écroule après avoir reçu le ballon en plein visage. Plus de peur que de mal, le gardien finit par se relever... avant de concéder finalement un but au lancer franc.

Face à l'ombre des Varois, les hommes d'Eric Mathé placent leur jeu sans faire de fautes. Malgré quelques imprécisions ici et là, on sent que les Chambériens ont la main sur le match et terminent la première période devant au tableau d'affichage (18 - 12).

En deuxième période, les jaunes et noirs confirment

Mais les 40 dernières minutes ne seront pas le long fleuve tranquille qu'était le premier acte. Chambéry se fait peur en enchaînant les fautes, les erreurs et bute sur Alexandre Demaille, dans la cage varoise. En face, Saint Raphaël commence à se montrer plus dangereux et réduit progressivement l'écart jusqu'à égaliser avec les Savoyards : 25-25 à l'heure de jeu.

Heureusement pour les jaunes et noirs, Saint Raphaël retombe dans ses travers à l'image de plusieurs erreurs de l'ancien du club, Xavier Barachet. Chambéry en profite pour reprendre de l'air au score malgré une double expulsion à quelques minutes de la fin.

Un "ouf" de soulagement au coup de sifflet final pour le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball qui s'impose 33 buts à 31 et file en quarts de finale de la Coupe de France. "Une bonne remise en jambes" pour le chambérien Alexandre Tritta après le match, à une semaine du choc face à Nantes, en championnat cette fois.