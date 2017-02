Coupe de France de Handball : défaite du SMV qui n'a rien lâché face à Dunkerque

David contre Goliath samedi soir au gymnase du Grévarin : le SMV (Nationale Une) contre Dunkerque (Pro D1). Mais les Vernonais n'ont rien lâché : 12 à 11 pour les Normands à la mi-temps. Avant que l'USDK ne reprenne la main en deuxième partie. Score final : 21-24.

Difficile de croire que le SMV (Nationale Une) avait une chance face à Dunkerque (Pro D1) samedi soir en huitièmes de finale de la coupe de France de handball à Vernon. Deux divisions séparent les deux clubs, autant dire tout un monde... Mais les Normands ont tout donné et ont bien failli créer la surprise. Score à la mi-temps : 12 à 11 pour les Vernonais. Une avance qu'ils ne sont pas parvenus à garder en deuxième partie de match. L'USDK est remonté jusqu'à la victoire : 21-24.

Le SMV réunit à la fin du match après la défaite sous les yeux d'un public déçu. © Radio France - Kathleen Comte.

Un Match sous tension

L'enjeu était gros pour les Normands et les erreurs se sont multipliées. Le match a été rythmé par de nombreux arrêts de jeu et plusieurs joueurs ont dû quitter le terrain, blessés... Un jeu agressif : deux cartons rouges pour l'USDK contre un pour le SMV. Et des décisions d'arbitrage contestées. Le tout sous les yeux d'un public en liesse, venu en nombre pour encourager Vernon.

Prochain match de la phase retour pour le SMV samedi 4 mars. Les normands reçoivent Vernouillet.