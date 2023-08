Coupe de France de Handball : l'élimination ultra positive de la JS Cherbourg

En coupe de France, seule la victoire est belle car elle permet d'accéder au tour suivant. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Certes la JS Cherbourg s'est inclinée 29 à 20 contre Montpellier ce mercredi 30 août au premier tour de la coupe de France, mais l'équipe d'Edu Fernandez Rura a tenu son rang et réussi sa première à domicile. En 5 points voici pourquoi on est satisfait, malgré la défaite.

1/ un gardien au rendez-vous

Le nouveau gardien numéro 1 des Mauves était attendu avec impatience et intérêt par le public cherbourgeois. Nicolas Gauthier a beau avoir décroché 2 fois le titre de meilleur gardien de Proligue avec Massy et Saran, les supporters cherbourgeois restaient avec en tête les performances de Gauthier Ivah les saisons passées. Mais il a été rassuré, le nouveau portier des mauves en provenance de Finlande a réussi sa première, enchaînant les arrêts, vif pour le projeter vers le sol, et inspiré lors de ses sorties et duels. Preuve qu'il est un cadre sur lequel va compter le coach Edu Fernandez Rura, il a été choisi comme capitaine des Mauves cette saison.

2/ une défense agressive

La bonne prestation du gardien cherbourgeois est aussi la conséquence d'une défense bien en place avec à la baguette, Thomas Loppy, intraitable dans l'axe. Si sur jeu rapide, Montpellier a fait la différence, lorsque la défense était en place, elle a tenu bon face à l'armada montpelliéraine. A l'arrivée, Montpellier a été maintenu sous les 29 buts, ce qui est une vraie performance.

3/ un pivot costaud

Paul-Louis Guiraudou a réussi ses débuts sous le maillot mauve. Le pivot en provenance de Bordeaux où il a été très efficace la saison passée, a su relever le défi physique au milieu de la défense du MHB. Bien campé sur ses appuis, le joueur très solide a montré sa capacité à se défaire de l'étreinte d'une défense redoutable pour scorer.

4/ une capacité de remobilisation

Décrochés à la pause et muets durant plus de 10 minutes en fin de première mi-temps, les joueurs cherbourgeois étaient alors en grande difficulté, incapable de trouver des failles dans la défense et de porter le danger devant le but héraultais. Mais ils ont su enflammer le match et revenir à 4 buts de Montpellier et rester au contact avant de céder à nouveau du terrain dans les dernières minutes. Ils ont démontré ainsi leur force de caractère et leur capacité de réaction dans la tourmente.

5/ un public conquis

La JS Cherbourg handball n'avait jamais fait le plein pour un match fin août. Ca a été le cas ce mercredi. Et si beaucoup de curieux étaient venus voir évoluer les joueurs internationaux de Montpellier, ils sont quasiment tous repartis enthousiastes malgré la défaite. Les Mauves les ont rassurés sur leur niveau et leur état d'esprit. Le public a vibré pour les siens et participé à un premier clapping, qui on l'espère, en appellera d'autres, au terme de matchs de championnats couronnés cette fois de succès.