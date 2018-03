Chambéry, France

Elles partent comme des petits pains. Les places pour la rencontre choc Chambéry-Paris en demi-finale de la Coupe de France de handball. En trois jours, depuis l'ouverture de la billetterie ce vendredi, la moitié des places ont été vendues.

Nous connaissons notre adversaire pour notre 1/2 finale de Coupe de France ! Nous irons sur le terrain du @ChamberySH_Hand mi-avril ! Plus d'informations à venir sur notre site officiel ! #CHAPSGpic.twitter.com/YL7892cIPy — PSG Handball (@psghand) March 15, 2018

800 places restantes

Le phare sera certainement plein pour ce match très attendu face au triple champion de France, le dimanche 15 avril à 16h15. Il reste 800 places grand public. Entre internet et la billetterie, 1 5000 places sont parties. Des places vendues entre 17 et 46 euros au guichet du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures et 14 à 18 heures et également sur le site internet du club.

Pour les retardataires, vous pourrez gagner des places en écoutant France Bleu Pays de Savoie le mois prochain.