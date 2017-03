Coupe de France de volley-ball, nouveau titre pour le GFCA

Le GFCA a remporté, pour la deuxième fois consécutivement, la coupe de France. Les ajacciens ont dominé Nantes-Rézé 3 sets à 0. Ce succès est également synonyme de qualification européenne.

Plus rien ne semble pouvoir arrêter le GFCA. Entré dans la cour des grands, le Gazelec n’est pas prêt de vouloir en sortir. D’ailleurs Nantes l’a appris à ses dépens. Et leurs derniers résultats obtenus contre de grosses cylindrées du championnat n’ont pas suffi à impressionner des ajacciens bien décidés à défendre leur titre.

Après un premier set difficile et disputé jusqu’au bout, mais remporté 25 – 23 en une ½ heure, les ajacciens se sont montrés bien plus convaincants par la suite. Sereins et dominateurs, ils se sont adjugés les deux manches suivantes avec un écart plus important encore 25 – 20 dans le deuxième set, et 25 – 18 dans la troisième et dernière manche.

Le GFCA a défendu, avec la manière, son titre et a écrit par la même occasion, une nouvelle page de son histoire.

Un succès net et précis, ne souffrant la moindre contestation. Fred Ferrandez a dit sa fierté d’entrainé cette équipe.

Fred Ferrandez, l'entraineur ajaccien, fier de son équipe Partager le son sur : Copier

Fier, le président Antoine Exiga l’était tout autant. Son équipe a réussi une performance majeure.

Antoine Exiga, le président ajaccien, aux anges après la nouvelle performance de son équipe Partager le son sur : Copier

Autre garçon satisfait par la performance, Georgios Petreas, qui l’assure : « la coupe de France est maintenant chasse gardée ».

Georgios Petreas auteur d'un match parfait Partager le son sur : Copier

Dans une ambiance indescriptible, le GFCA a donc écrit une nouvelle page de son histoire, histoire dont on espère qu’elle se poursuivra dans la semaine sur la scène européenne.