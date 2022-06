Coupe de France des régions : le club de hand d'Ambrières-les-Vallées avait remporté la première édition

Le handball mayennais sera à l'honneur ce samedi 11 juin à l'Accord Arena de Paris. Les joueurs de l'Union Sud Mayenne vont disputer la finale de la Coupe de France des régions. Un match contre le club de Palaiseau. Il y a douze ans (le 5 juin 2010), les handballeuses d'Ambrières-les-Vallées avaient remporté cette même Coupe de France des régions. C'était même la première édition. Les joueuses se souviennent de cet exploit.

Anita Robillard était la capitaine de l'équipe d'Ambrières à l'époque : "ce sont des souvenirs mémorables voire inoubliables. C'était vraiment une belle aventure humaine et sportive. Je souhaite à tout sportif de vivre des moments comme ça."

Des moments magiques

Les bons souvenirs sont également très présents pour son équipière et amie, Céline Beaudet : "la finale avait été très serrée. Au coup de sifflet final, c'était vraiment un moment magique avec des larmes de joie, des embrassades, c'était vraiment magique. Je considère ça comme l'un des plus beaux moments de ma vie. C'est l'aboutissement d'une équipe de copines et d'un club."

Il y a douze ans, cinq cars de supporters avaient fait le déplacement soit environ 250 personnes. "C'était vraiment toute une ville qui nous a suivie" rappelle l'ancienne joueuse. "On nous en parle encore régulièrement aujourd'hui. Et je le dis encore souvent, ce sont des moments magiques pour des joueurs amateurs. Cette formule de Coupe de France, c'est vraiment très très bien pour donner la chance à des joueurs comme nous de pouvoir vivre des moments comme ça."

Si le trophée trône toujours dans une salle du club, Céline Beaudet, elle, a conservé précieusement sa médaille : "je pense qu'on est toutes un peu pareil. On a toutes notre petite boîte avec nos photos, les articles qui étaient parus dans la presse à l'époque. Nous avions été suivis par Hand Action qui est un magazine national et qui avait fait un reportage sur notre équipe. Et puis, j'ai ma petite médaille, je garde tout ça bien précieusement et c'est toujours un plaisir de la montrer."

Alors des conseils à donner aux joueurs de l'USM ? : "c'est vraiment l'esprit d'équipe qui peut faire la différence. Il faut s'amuser, se faire plaisir. A partir du moment où on se fait plaisir sur un terrain, cela fait beaucoup de choses. Il faut y aller pour gagner. Si il y a la victoire au bout, c'est quand même vachement plus sympa. Se faire plaisir et vraiment profiter de l'instant" estime Céline Beaudet.

Les joueuses d'Ambrières avaient battu Pérignat, 26-22. - Julien Beaudet / ASA Handball

Les handballeurs de Château-Gontier affronteront l'équipe de Palaiseau ce samedi 11 juin à 16h30 à Paris.