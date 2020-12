Coupe de France : enfin le retour sur les parquets pour l'Orléans Loiret Basket face à Boulazac

L'Orléans Loiret Basket retrouve enfin les parquets cette saison. Après un mois sans jouer de match officiel et cette défaite face à l'Asvel le 8 novembre dernier, 93 à 83, les Orléanais reçoivent Boulazac ce mardi soir au Palais des Sports d'Orléans pour les 16e de finale de Coupe de France de basket. Coup d'envoi du match à 20h. "On sent l'excitation à l'entraînement", sourit Germain Castano, le coach de l'OLB. "On sent bien que les mecs sont impatients de jouer."

"Ces joueurs font ce métier-là pour être sous pression et pour être en compétition", ajoute l'entraîneur mais ça fait déjà beaucoup trop longtemps que les joueurs n'ont pas foulé les parquets.

Oniangue en 4 et Raposo en renfort

Depuis ce match contre l'Asvel, deux joueurs majeurs se sont blessés et sont indisponibles : Chima Monéké et Lucke Fischer, tous les deux intérieurs. Le club a donc dû recruter un joker médical, en la personne de Fernando Raposo, pivot de 31 ans. "On mettra Giovan Oniangue au poste de 4 et Raposo, qui est profilé plus défensif, pourra nous aider", affirme Germain Castano. Un poste peu habituel pour le capitaine orléanais mais qui s'adaptera. "J'ai déjà joué 2 avec le coach, 3 et même 5, je suis polyvalent, je n'ai pas de problème avec ça", confirme Giovan Oniangue.

"Il va falloir aller au rebond et à la guerre parce que les gars en face sont plus grands et plus costauds donc il va falloir monter en intensité", affirme-t-il, "personnellement je vais essayer d'aider autant que je peux pour essayer de pallier ces absences".

LaMonte Ulmer à l'entraînement ce lundi matin au Palais des Sports d'Orléans. © Radio France - Alexandre Frémont

Boulazac diminué

En face, le club périgourdin de Boulazac sera privé de son meneur de jeu, Edgar Sosa, blessé à la cheville pour au moins quatre semaines. Mais il faudra tout de même se méfier de cette équipe prévient Giovan Oniangue : "C'est une équipe athlétique, il ne faudra pas la prendre à la légère, réaliser un match sérieux et se focaliser sur la défense", conclut-il.