Coupe de France : "il faut finir en beauté" dit Chloé Valentini, l'ailière de Metz et ex de Besançon

France Bleu : l'adrénaline est-elle un peu retombée, Chloé ? Est-ce que ça n'a pas été trop dur de préparer cette finale de coupe de France ?

Chloé Valentini : non ! C'était même assez facile. On est rentrées lundi de Budapest. Mardi, repos, et mercredi, retour à l'entraînement. Il nous reste une semaine et un dernier match à gagner.

France Bleu : ce n'est pas un match neutre pour vous. C'est une finale et vous jouez un titre, à Bercy, contre Besançon. Est-ce aussi fort qu'une finale de Ligue féminine ou qu'une finale à quatre de Ligue des champions à titre personnel ?

Chloé Valentini : je ne mets pas trop la pression en me disant que c'est Besançon en face. J'aborde ça comme une finale. Forcément, je pense à mon ancien club mais en aucun cas je ne laisserai passer quoi que ce soit. Et en tout cas, on fera tout pour ramener la Coupe à Metz.

France Bleu : j'imagine qu'on vous parle de cette finale depuis longtemps, comme on devait vous parler du "final four" de Ligue des Champions. Comment vous faites pour vous mettre dans votre bulle ?

Chloé Valentini : je suis du genre à pas trop me projeter. Je n'ai pas de protocole type pour me mettre dans ma bulle mais je pense qu'au fur et à mesure, avec l'expérience, on apprend toujours des matchs et de l'importance de rester concentrée et connectée, de ne pas penser à plus tard.

Chloé Valentini : bien sûr, ma sœur et ma nièce viendront de Morteau (sa ville natale, NDLR) pour me voir jouer. Parfois, (ses proches) en rajoutent une couche mais je préfère rester concentrée sur ce que j'ai à faire, sur ce qu'on a à faire et les objectifs à remplir pour finir cette saison en beauté.

France Bleu : de quelle manière cette première saison à Metz vous a aidé dans la manière d'aborder ces rendez-vous ?

Chloé Valentini : à Besançon, en dix ans, j'ai appris énormément mais j'ai passé un cap à Metz. Physiquement, ça va. Je suis même un peu surprise car j'ai enchaîné deux saisons complètes, sans arrêter, puisqu'il y a eu les Jeux Olympiques. Je touche du bois. il y a de la fatigue mais c'est le dernier match, le dernier avec cette équipe pour aller chercher la plus belle des médailles. On travaille comme des dingues depuis août pour ça.